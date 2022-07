Câmara de Itabuna lamenta adeus ao ex-prefeito Fernando Gomes

A Câmara de Itabuna, neste momento de tristeza, une-se a toda a população no pesar pelo falecimento de ex-prefeito Fernando Gomes de Oliveira, aos 83 anos.

Em razão do luto, decretado no município e em toda a Bahia, as atividades desta segunda-feira estão suspensas.

Dono de uma trajetória política intensa, Fernando também foi deputado federal e será eternamente lembrado por administrar o município em cinco mandatos, ser o responsável por grandes obras e uma indiscutível liderança, reconhecida por todos que o conheceram.

À família enlutada, o lamento em nome do presidente da Casa, Erasmo Ávila, e dos 21 vereadores.

Fica a torcida para que Deus conduza Fernando Gomes por um caminho de luz.