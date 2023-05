Câmara de Itabuna promove noite de homenagem à mulher nesta quarta-feira

Na noite desta quarta-feira (03), o Teatro Candinha Doria será palco de homenagem a 42 mulheres com a tradicional comenda Otaciana Pinto. A solenidade, promovida pela Câmara de Itabuna, está marcada para 19 horas e aplaude a atuação feminina nas mais diversas áreas de atuação.

Entre os nomes na seleta lista, a deputada estadual Soane Galvão, indicada pelo vereador Edmilson Cabral Júnior (PMN); a delegada Sione Porto, pelo vereador Dando Leone (PDT); a digital influencer Paula Spínola, pelo edil Erasmo Ávila (PSD); a presidente da ONG Bicharada, Marcela Andrade, por Diego Pitanga (PT); a jornalista Aracelly Romão, indicada pelo vereador Adão Lima (PSB).

Também serão homenageadas a subsecretária de Saúde, Lânia Peixoto, cujo nome foi trazido pelo vereador Nem Bahia (PP); a pedagoga Rute de Almeida Menezes, diretora regional da APLB Sindicato, indicada pela vereadora Wilma de Oliveira (PCdoB); a presidente da AMA (Associação de Pais e Amigos do Autista), Jislaynny Mendes, pelo edil Gilson de Jesus (PL); a secretária de Infraestrutura e Urbanismo, Sônia Fontes, indicada por Ricardo Xavier (Cidadania); a presidente do partido Solidariedade, Neide Oliveira, pelo edil Antônio Félix(Piçarra)/SDd; a enfermeira Luciana Pinheiro será laureada por Ronaldo Geraldo (PL); atuando com educação no trânsito, Elessandra Medeiros, pelo vereador Cosme Resolve (PMN). A advogada Kátia Lira receberá a comenda das mãos do Pastor Francisco (Republicanos).