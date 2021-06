Câmara de Itabuna terá novas restrições contra coronavírus

A Câmara de Itabuna publicou quinta-feira (17), no Diário Oficial, a Resolução nº 002/2021, com medidas restritivas diante dos altos índices de internação, inclusive em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) por causa da Covid-19. Entre os dias 23 de junho e 20 de julho, o trabalho será eminentemente remoto, devendo os servidores ficarem à disposição por telefone e e-mail. No período, estará vedado o acesso do público às dependências da Casa.

No expediente da próxima segunda (21) e terça-feira (22), quando ocorrerão a reunião de Comissões Técnicas e a sessão ordinária, será admitida uma quantidade limitada de profissionais, devidamente identificados.

Junto aos funcionários da Casa, três da secretaria parlamentar; dois interpretes de Libras (Língua Brasileira de Sinais); um fotógrafo; um representante da empresa para filmagem e transmissão via internet; dois servidores da assessoria de comunicação; diretor legislativo e um servidor da consultoria Jurídica; um da copa/cozinha e o diretor administrativo. Pelo público externo, três dos canais de televisão e quatro dos demais veículos de comunicação.

O gabinete dos vereadores, neste período, funcionará de forma remota, com e-mails listados na Resolução.

Onde acessar

A publicação, disponível no site do Legislativo (http://doem.org.br/pl/ba/itabuna/diarios/previsualizar/9bjmozN7), também traz orientações sobre o envio temporariamente remoto à secretaria parlamentar de solicitações dos vereadores, anteprojetos, projetos e proposição de iniciativa popular. Tal meio vale, inclusive, para órgãos como Prefeitura e Tribunal de Contas. Da mesma forma, está definido como tais informações chegarão à Diretoria Legislativa.

No período, a Ouvidoria e Assessoria de Comunicação atuarão em regime de plantão. O setor, como de praxe, fica encarregado de encaminhar os conteúdos relativos à Câmara aos meios de comunicação. O contato segue pelos seguintes e-mails: [email protected] e [email protected].