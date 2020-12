Câmara entrega novos títulos de Cidadania Itabunense e diplomas de Honra ao Mérito

A Câmara de Itabuna, atendendo a todos os protocolos de segurança, realizará sessão solene nesta quarta-feira (16), para entrega de Títulos de Cidadania Itabunense e Diplomas de Honra ao Mérito. O ato, na reta final da atual legislatura, será no Teatro Candinha Doria, a partir das 19 horas.

Assim como acontece em todos os anos, vereadores indicam representantes de diferentes segmentos para receber a honraria em reconhecimento aos serviços que esses homens e mulheres prestam à sociedade local.

O rol de nomes para tornar-se cidadãos itabunenses inclui políticos, como o deputado estadual Pedro Tavares e o vereador Gidevaldo Lauro Santos; religiosos, como os pastores Ezequias Gonçalves e Murilo Andrade; profissionais de saúde, como o fonoaudiológo Willians Carlos Pereira. Junto aos policiais militares laureados, o Subcomandante da Companhia Independente de Policiamento Rodoviário de Itabuna, Capitão Itamar Encarnação.

No grupo de homenageados com Honra ao Mérito, os médicos Antônio Vieira e Antônio Carlos Brito; o secretário municipal de Segurança, Transporte e Trânsito, Tenente Coronel Valci Serpa; o pastor Cleriston Maciel e o advogado Carlos Burgos.

Cabe reiterar: devido ao momento atípico em que vivemos, a solenidade terá número reduzido de participantes e são adotadas todas as providências em favor do distanciamento entre as pessoas, bem como o uso obrigatório de máscaras. Assim, a Câmara respeita a tradição anual dessa homenagem, sem deixar de cumprir as medidas sanitárias.

A lista completa de homenageados, bem como as respectivas indicações, estão no Diário Oficial do Poder Legislativo, disponível no site da Casa.