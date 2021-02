Câmara faz 2ª testagem para Covid e destaca ampliação de leitos em Itabuna

A Vigilância Epidemiológica realizou, na manhã de terça-feira (23), testes do tipo PCR em vereadores, assessores e demais servidores, no Plenário da Câmara de Itabuna. Segundo as enfermeiras Cláudia Borges e Jéssica Almeida, que conduziram a testagem, trata-se do mais fidedigno exame para investigar a presença do coronavírus. “Tem pessoas positivas e que são assintomáticas, mas que podem estar transmitindo. É onde mora o perigo”, alertou Cláudia, ressaltando a importância do procedimento.

Elas informam que foram realizados 65 testes e o resultado deverá ser divulgado entre cinco e oito dias. O material colhido é encaminhado ao Lacen (Laboratório Central), em Salvador. É a segunda testagem ocorrida na sede do Legislativo neste mês de fevereiro. Na oportunidade anterior, dia 09, foram atendidas 104 pessoas.

Segundo a diretoria administrativa, a pretensão é que seja constante a sondagem, para respaldar a tomada de providências em nome da segurança de todos que frequentam o local.

O diretor Felipe Eduardo Ramalho reiterou que a presidência acompanha de perto as medidas adotadas, para que os trabalhos na Casa possam transcorrer sem interrupções, mas com absoluto respeito à saúde de todos os envolvidos.

Vereadores opinam sobre leitos

Vereadores destacaram e até comemoraram a confirmação de 20 novos leitos para atender a pacientes infectados pelo coronavírus no Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães. O presidente da Casa, Erasmo Ávila (PSD), disse ter visitado recentemente aquela unidade e considera fundamental que todos se inteirem dos passos seguidos pelo poder público no enfrentamento à pandemia, cuja segunda onda tem se mostrado crescente.

Presidente da Comissão de Saúde e segundo vice-presidente do Legislativo, o edil Francisco Gomes (PSD) registrou o quanto é valorosa a chegada de mais leitos, para socorrer a população de Itabuna e região.

“Sei que é um ganho para nossa cidade, entendendo também que são mais de 120 municípios pactuados. Sabemos que não resolve o problema, mas vai ao menos minimizar o sofrimento com essa pandemia”, avaliou.

O primeiro secretário, Israel Cardoso (PTC), frisa que a prioridade no momento deve ser concentrar todos os esforços para salvar vidas e garantir o bem-estar da população. “Por isso, é extremamente importante somarmos forças, entre governos e sociedade, para superarmos essa crise o quanto antes”, destacou.