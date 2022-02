Câmara homenageia ação de voluntários após enchente em Itabuna

Uma sessão especial na noite de quarta-feira (16) marcará o reconhecimento de Itabuna ao trabalho heroico realizado por voluntários desde a devastadora enchente de dezembro. Proposta pelo presidente da Câmara, vereador Erasmo Ávila (PSD), a solenidade será a partir de 19 horas, no Teatro Candinha Doria.

O edil explica que a intenção do Legislativo é expressar o sentimento de toda a população, com repercussão em várias partes do estado e do país. Assim, serão laureados desde a turma do jet-ski e os irmãos pescadores, que socorreram várias vítimas numa canoa, até grupos de diferentes religiões e não religiosos a postos em “QGs” – espaços para onde foram levados desabrigados e desalojados.

Erasmo Ávila ressalta o quanto é valoroso ver centenas de pessoas movidas pela missão de acolher, alimentar, ajudar de toda forma, por puro amor ao próximo. “A cidade abraçou a causa, mas só podemos reunir um número limitado de pessoas, devido à pandemia. Nessa noite queremos, de fato, agradecer a todos que colaboraram, reconhecer o papel exercido pela nossa sociedade”.

Medidas de segurança

De acordo com o diretor administrativo da Câmara, Felipe Eduardo Ramalho, a organização do evento seguirá, à risca, todos os protocolos de segurança – conforme prevê decreto do Executivo. Entre as medidas, a exigência do comprovante de vacinação na entrada do teatro; uso de máscara; aferição de temperatura e disposição de totens com álcool em gel.

Ele lembra, também, que a Casa tem agido desde quando o município foi surpreendido pela cheia histórica do Rio Cachoeira. “O primeiro QG para amparar os desabrigados foi montado na Câmara, com apoio da sociedade civil. Mas mudou de local por orientação da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. Eles pediram para a gente se retirar, porque o nível do Rio Cachoeira estava subindo”, recordou