Câmara quer explicações sobre plano de Itabuna contra coronavírus

A Câmara de Itabuna, através do presidente Ricardo Xavier (Cidadania), encaminhou convite ao secretário municipal de Saúde, Uildson Nascimento, para que compareça a reunião no Plenário Raymundo Lima na próxima segunda-feira (20), às 14 horas. O intuito é conhecer o plano de ações desenvolvido pelo município no combate à pandemia do novo coronavírus – e da doença Covid-19. Além disso, o Legislativo solicita a prestação de contas de recursos recebidos a fim de conter a epidemia, assim como o valor já utilizado e a ser empenhado futuramente.

O convite também está sendo encaminhado às entidades representantes da sociedade civil organizada. “Na oportunidade, o secretário poderá mostrar tudo que já foi feito até o momento e o que será feito com os recursos que chegaram e chegarão no nosso município e também ouviremos as sugestões de todos os vereadores e da sociedade, para que forma unificada possamos ter um plano de combate eficaz ao tão perverso vírus”, afirmou o presidente da Câmara, Ricardo Xavier.

Ele reforça que não será possível receber o público em geral, devido às recomendações para se evitar aglomerações. Mas o encontro será transmitido, em tempo real, pelas redes sociais Youtube e Facebook.