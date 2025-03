Câmeras da SSP alcançam mais dois foragidos da Justiça e Reconhecimento Facial chega a 11 prisões no Carnaval

As câmeras da Secretaria da Segurança Pública encontraram mais dois foragidos da Justiça na noite de sexta-feira (28), segundo dia do Carnaval 2025. Com as prisões, o Sistema de Reconhecimento Facial chega à marca de 11 capturas.

Um traficante de drogas e um homem com dívida de pensão alimentícia foram encontrados nos circuitos Dodô (Barra/Ondina) e Osmar (Campo Grande).

Os procurados passaram por Portais de Abordagem. Após alertas do Reconhecimento Facial, equipes do Centro Integrado de Comunicações (CICOM) acionaram as patrulhas mais próximas, que efetuaram as capturas.

No Carnaval da Bahia, a SSP emprega 1.500 câmeras de videomonitoramento e de Reconhecimento Facial.