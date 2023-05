Câmeras de segurança flagam furto de hidrômetro no Bairro Pontalzinho

Mesmo a Polícia Civil atuando para conter e prender autores de furtos de hidrômetros e receptadores em Itabuna, bandidos continuam em ação e causando prejuízos à Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA). Ontem, dia 17, câmaras de segurança instaladas em uma residência no Pontalzinho, flagrou a ação de um sujeito furtando o equipamento na Rua Tuiuti.

Além do furto no Pontalzinho, também ocorreu registro de furto de hidrômetro no Santo Antônio. Uma média de 30 hidrômetros são furtados a cada mês em Itabuna.

Os furtos de hidrômetros causam um prejuízo para a EMASA de R$ 140 por item subtraído, além de provocar desperdício de grande quantidade de água tratada, prejudicando a comunidade