Caminhada sela adesão de Itabuna ao Dia D de Mobilização na Luta Contra Dengue

Neste sábado, dia 2, foi instituído pelo Ministério da Saúde o Dia D Mobilização Nacional na Luta Contra a Dengue. Em Itabuna, ocorrerá uma caminhada de conscientização saindo às 9h do Jardim do Ó em direção à Avenida do Cinquentenário com a participação dos Agentes de Combate às Endemias e Comunitários de Saúde.

Também participarão profissionais da Vigilância, bem como demais profissionais da Secretaria Municipal de Saúde em prol da divulgação da importância da conscientização sobre a doença que tem causado mortes e casos em todo o país.

Diversos mutirões e ações de pulverização têm sido realizadas nos bairros. Nos últimos dias, Santa Inês, Santo Antônio, Conceição e Monte Cristo foram locais onde já ocorreram ações, com bota-fora e ações educativas. Outros bairros serão visitados.

Para além das atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde, é fundamental que toda a população também se engaje e contribua evitando acumular água em reservatórios dentro de casa, utilizando repelentes, aderindo à vacinação e recebendo os Agentes de Combate às Endemias nas visitas domiciliares.