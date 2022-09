Caminhadas marcam os últimos dias da campanha eleitoral

Um mar de gente! Assim foi a caminhada da vitória do time Lula, Jerônimo e Otto na tarde de quarta-feira (28), em Itabuna. A caminhada da chapa majoritária percorreu a Avenida do Cinquentenário e a população compareceu em peso. Em todo o trajeto, faixas, bandeiras e muito carinho com todos os candidatos que passaram.

“Estamos muito felizes com essa receptividade e de como nossa cidade já escolheu o nosso time como representante. Todos nós temos a responsabilidade de fazer com que nossa região se desenvolva ainda mais e tenho certeza que o resultado das urnas no dia 2 será de vitória”, afirmou Augusto Castro.

Zé Alberto

Na reta final de campanha, o candidato Zé Alberto (PSB – 40.140) participou da caminhada da vitória ao lado de Otto, do governador, Rui Costa, e do prefeito, Augusto Castro.

Muito feliz com a receptividade, ele destacou a importância de ter esse contato com a população, em especial, com os jovens da cidade.

“É gratificante ver como os jovens estão engajando nossa campanha. Principalmente aqueles que irão votar pela primeira vez. Conversar e abraçar cada um deles durante todo esse processo de campanha foi essencial para que eu continue trabalhando para gerar mais oportunidades a todos eles”, declarou Zé Alberto.

Faltando poucos dias para a eleição, Zé Alberto visita as cidades da região que têm apoio de lideranças locais e políticas. Em Itabuna, o candidato continua a fazer caminhadas nos bairros e conversando com a população. Está previsto uma grande carreata no sábado (1), com concentração na Vila Olímpica, a partir das 9h.