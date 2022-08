Caminhão de Rastreamento do Câncer de Mama chega a Ilhéus quarta-feira

Dos dias 10 a 27 de agosto, Ilhéus receberá o caminhão do Programa Saúde sem Fronteiras Rastreamento do Câncer de Mama. Iniciativa do Governo do Estado, com apoio da Prefeitura, a ação acontece na Praça J. J. Seabra, em frente à Câmara de Vereadores, sempre a partir das 8h.

O serviço destina-se às mulheres com idade entre 50 e 69 anos, que nunca passaram por intervenção cirúrgica e que tenham realizado mamografia há mais de um ano. O público-alvo deve procurar a unidade de saúde mais próxima para solicitar a requisição.

Exames e documentos

No dia da realização do exame é indispensável a apresentação da requisição da mamografia assinada e carimbada pela enfermeira da unidade; cartão de vacinação contra a Covid-19, constando a aplicação, no mínimo, de duas doses; original e cópia do RG; cartão do SUS (atualizado) e do comprovante de residência.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), no Brasil, excluindo os tumores de pele não melanoma, o câncer de mama é o mais incidente em mulheres de todas as regiões, com taxas mais altas nas regiões Sul e Sudeste. Além disso, a doença é a primeira causa de morte por câncer na população feminina em todas as regiões do país, exceto na região Norte, onde o câncer do colo do útero ocupa essa posição.