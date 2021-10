Caminhão invade casa em bairro de Itabuna

Um caminhão que presta serviços para a Empresa Municipal de Águas e Saneamento (Emasa) apresentou problemas mecânicos e acabou colidindo com um muro e parte de uma casa na manhã desta quinta (14), na Rua Epitácio Pessoa, número 256, no bairro São Pedro. Uma equipe da Emasa esteve no local e tranquilizou os proprietários do imóvel quanto à recuperação dos danos causados pela colisão.

De acordo com o assessor de Planejamento da Emasa, Ricardo Benevides, todo o serviço de recuperação das partes afetadas do imóvel serão de responsabilidade da empresa dona do carro, que presta serviços à Emasa. “O veículo é locado de uma empresa que presta serviços há oito anos e vai arcar com todos os danos materiais do acidente. A Emasa vai acompanhar de perto, pois é corresponsável”, disse.

Ainda segundo Ricardo Benevides, não houve vítimas. Ainda hoje, os serviços de recuperação da casa serão iniciados. “Já foi feito o levantamento de todo o material necessário para o início das obras de reparação. Acreditamos que até o próximo sábado o trabalho esteja concluído”, afirmou o assessor.