Caminhões da empregabilidade seguem para Ilhéus

Começou por Teixeira de Freitas, ontem, 14, o projeto de empregabilidade do Instituto Mix de Profissões e do SineBahia Móvel, através da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esportes. De lá, o mesmo objetivo, os caminhões seguem para o sul do estado.

A primeira parada é na Avenida Soares Lopes (próximo a Catedral), no município de Ilhéus, no sábado (16), das 9 às 18h. No domingo (17), por sua vez, a ação acontece na Câmara de Vereadores de Itabuna, no mesmo horário.

O evento oferece inscrição para cursos gratuitos a distância, em diversas áreas, com 500 vagas por cidade, e realização de oficinas de gastronomia, em que serão ensinadas receitas, estratégias de vendas e de precificação dos produtos.

Haverá ainda cadastro de trabalhadores, informações para emissão de carteira de trabalho digital, confecção de currículos, atendimento psicológico para orientação profissional e palestras sobre como se comportar em entrevistas de emprego. O público poderá participar de workshop de automaquiagem e aproveitar os serviços de manicure, pedicure, penteado, escova, maquiagem, aferição de pressão e glicemia.

Até o mês de novembro, a ação será realizada em Jequié, Caetité, Guanambi, Luís Eduardo Magalhães, Barreiras, Feira de Santana, Alagoinhas, Dias d’Ávila, Simões Filho, Lauro de Freitas, Camaçari e Salvador.

A seguir, veja a cobertura fotográfica do que aconteceu em Teixeira de Freitas.