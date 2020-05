Campanha arrecada roupas e cobertores em Itabuna

DesCOLA com MANU é o nome da campanha de arrecadação de roupas e cobertores realizada em Itabuna por Manu Berbert, produtora do Arraiá Cola Na Manu, festa que há seis anos abre a temporada de forró da cidade. “Todos os anos, após o arraiá, tenho uma rotina de doações, mas nunca tornei isso público. Para este ano, diante do que estamos vivendo, entendi que era a hora de algo maior, e por isso resolvi pedir apoio aos amigos e familiares”, explicou.

A campanha teve início nesta segunda-feira (25) e vai até sexta-feira (29). Para a distribuição, que coincide com o início de junho e a mudança de clima, a iniciativa vai contar com o apoio da equipe do 4º Grupamento de Bombeiros Militar, comandado pelo tenente-coronel Manfredo Santana.

“Estamos em um momento de união de forças e eles já estão trabalhando em uma campanha de doação de cestas básicas. Então farei, agora, a arrecadação de roupas e cobertores, e eles distribuem”, explicou Manu.

A arrecadação irá acontecer no bairro Castália e o contato pode ser feito através do número (73) 99196-5043.