Campanha Boti Recicla no Shopping Jequitibá incentiva reciclagem de embalagens

A loja O Boticário no Shopping Jequitibá, em Itabuna, promove até o próximo dia 17 de outubro a campanha Boti Recicla. O objetivo é incentivar o descarte consciente e contribuir para a conservação do meio ambiente. No estande montado na entrada da loja estão sendo recolhidas embalagens de cosméticos de qualquer marca, que serão encaminhados para reciclagem. Como forma de ampliar a ação, a cada três embalagens entregues, é oferecido um bônus de R$ 15,00 que pode ser utilizado nas compras acima de R$ 80,00.

A campanha Botica Recicla também terá Oficinas de Reciclagem para crianças, interatividade através de um aplicativo que calcula a quantidade de lixo produzida anualmente pela pessoa e o envolvimento de digitais influencers para divulgação da importância da reciclagem.

A diretora da Lojas O Boticário em Itabuna, Elenise Velanes, destaca que “no Brasil menos de 2% dos resíduos são reciclados. Repensar o descarte vai evitar até 2050 que a Terra vire um deserto com 34 bilhões de plástico’’. De acordo com Elenise, “a logística reversa para o meio ambiente traduz a economia circular criando cidades inteligentes e sustentáveis e participar do movimento Boti Recicla significa contribuir para educação e cuidado com o planeta”.