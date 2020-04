Campanha busca doação de alimentos no sul da Bahia

Parte mais atingida no estado, o Litoral Sul da Bahia possui, além de Ilhéus e Itabuna, outros 24 municípios. Com o crescimento emergente da pandemia da Covid-19 no local, a seccional do Centro Público de Economia Solidária (Cesol) iniciou nesta terça (28) a campanha de arrecadação de alimentos e itens de limpeza e higiene para ajudar aos necessitados neste momento.

Serão feitas cestas básicas para distribuição nos grupos de economia solidária que atuam na região e já estão necessitando de alimentos e itens básicos. Com o avanço do novo coronavírus e com as medidas de distanciamento social, a quantidade de famílias em situação de vulnerabilidade aumenta. Então, a ação do Cesol vem num momento necessário e de reafirmação da importância da economia solidária para a superação da crise sanitária.

Quem puder doar o endereço é rua Nações Unidas, nº 334, Centro, loja Empório do Litoral Sul (ao lado da Catedral), em Itabuna. Alimentos não perecíveis e itens de limpeza e higiene serão recebidos das 9 às 15 horas, de segunda a sexta-feira. Para doações e grandes volumes, a equipe do Cesol se dirige até o endereço do doador (a) para a coleta. Acompanhe a campanha pelas redes sociais Instagram e Facebook @cesollitoralsul .

Balanço Covid-19 no Litoral Sul

Com 406 casos confirmados até a noite de segunda-feira (27) pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), além de Ilhéus (178) e Itabuna (148), estão na lista os municípios de Uruçuca (21); Coaraci (13) Canavieiras (10); Buerarema (9); Itajuípe (8); Barro Preto e Una (cada uma com 3 casos); Floresta Azul, Ibicaraí, São José da Vitória e Santa Luzia (cada uma com 2 casos); e as cidades de Aurelino Leal, Camamu, Itapé, Itacaré e Ubaitaba (cada uma com 1 caso). (Fonte: Ascom Cesol Litoral Sul)