Campanha “Criança Feliz é no Jequitibá” tem oficina Jovens Cientistas

A campanha “Criança Feliz é no Jequitibá” prossegue neste final de semana com muitas atrações para a garotada, no mês dedicado ao público infantil. Neste sábado, dia 15, a partir das 14 horas acontece a Oficina Jovens Cientistas, com a participação do SESI Ilhéus, uma ótima oportunidade para desenvolver a criatividade e despertar o interesse pela ciência. Já no domingo, dia 15, tem mais uma edição da oficina do SESI e uma atração especial, a apresentação de teatro na Praça de Alimentação, às 17 horas, com a turma Circo do Lua.

Antes da programação do final de semana, nos dias 13 e 14, acontecem as oficinas de biscoitos e bolos com a Fino Grão e Nestlé

A programação completa da campanha do mês das crianças, que inclui oficinas, apresentação de teatro e brincadeiras, vai até o dia 30 de outubro e pode ser conferida em www.shoppingjequitiba.com.br ou nas redes sociais do shopping.

A campanha “Criança Feliz é no Jequitibá” tem o apoio de O Boticário, Nestlé, Fino Grão, Sesi e Código Kid.