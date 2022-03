Campanha da vacinação contra gripe começa no próximo dia 4 de abril

A Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna anuncia estar se preparando para a Campanha Nacional de Vacinação Contra Influenza 2022. Está marcado para o dia 4 de abril o início da primeira etapa, conforme equipe da Rede de Frio.

Até o dia 2 de maio, serão atendidos idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde. Já a segunda fase, entre 3 de maio e 3 de junho, terá público diferenciado, entre adultos e crianças.

A coordenadora da Rede de Frio, Camila Brito, informa que a imunização segue a orientação do Ministério da Saúde. Prevê a imunização de 90% das pessoas nos grupos considerados prioritários, com a vacina que é eficaz contra os vírus H1N1, H3N2 e tipo B.

Ela explicou que a dose do imunizante também previne o surgimento de complicações da doença, óbitos e suas consequências nos serviços de saúde. Para completar, destaca a importância da imunização para minimizar a carga do vírus e reduzir os sintomas gripais que também podem ser confundidos com os da Covid-19.

Outros públicos

Além dos idosos a partir de 60 anos, deverão receber a dose da vacina, na segunda etapa, crianças de seis meses a menores de cinco anos, gestantes e puérperas; indígenas; professores; pessoas com deficiência permanente ou comorbidades e profissionais de segurança.

Também caminhoneiros, trabalhadores portuários, de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso; funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.