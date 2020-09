Campanha de combate ao câncer infantojuvenil segue até esta quarta

A Confederação Nacional das Instituições de Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente com Câncer (CONIACC), juntamente com suas 47 filiadas espalhadas pelo país, seguem com a campanha Setembro Dourado em todo o território nacional até esta quarta-feira (30). A campanha dedica-se, anualmente, às ações de conscientização do diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil através do alerta dos sinais e sintomas da doença.

O Gacc Sul Bahia, uma das instituições envolvidas na causa, mesmo nesse período complicado que o mundo vive mediante a pandemia, não parou. Continuou com as ações via redes sociais, sites, blogs e demais meios virtuais, com a finalidade de se aproximar ainda mais da população e, fortalecendo seus principais objetivos: alertar para os sinais e sintomas e falar da importância do diagnóstico precoce.

O Setembro Dourado vem enfatizando a ideia desse diagnóstico antecipado, a qual tem contribuído e muito para o progresso do tratamento. Atualmente, 80% das crianças e adolescentes atingidos pela doença podem ser curados. Apesar dos dados apresentarem certa positividade quanto à cura, segundo a Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica (SOBOPE), a taxa de cura ainda deixa a desejar quando a descoberta é feita tardiamente.

Sinais e sintomas

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), essa doença já representa a primeira causa de morte no Brasil (8% do total) entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos. Por isso, mamães, papais e responsáveis, estejam atentos. Confiram os sinais e sintomas desse câncer: Palidez progressiva; sangramentos ou manchas roxas sem relação com traumas; febre prolongada sem causa definida; vômitos e dores de cabeça persistentes, principalmente pela manhã; alteração da marcha ou da visão ou diminuição da força em pernas ou braços; caroços em qualquer lugar do corpo; ínguas; dores no corpo que não passam e atrapalham as atividades das crianças e brilho branco nos olhos quando a criança sai em fotografia com flash.

“Estamos chegando ao fim do mês de setembro, o qual dedicamos ao Setembro Dourado, mas a luta contra o câncer infantojuvenil é diária. É preciso mudarmos as estatísticas e, para isso, é necessário que todos os adultos responsáveis por crianças e adolescentes estejam atentos aos sinais e sintomas da doença, para que o diagnóstico seja feito sempre precocemente.

A CONIACC e o GACC Sul Bahia seguem no trabalho de informar, conscientizar e acolher. Até o final do ano teremos outras ações em torno dessa causa e contamos com a atenção e a ajuda de todos”, comenta Rilder Campos, presidente da CONIACC.

A luta contra o câncer infantojuvenil continua dentro de outras ações até o final do ano; entre elas, o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantojuvenil – DNCCI. Fique de olho nas redes sociais e no site da CONIACC e acompanhe todo o trabalho da Confederação.