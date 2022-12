Campanha de Natal do Boticário propõe o resgate de relações neste fim de ano

Uma pesquisa realizada neste ano pela DOJO e KOGA – intitulada Brasil de Bolhas – revelou que estamos deixando de conversar. Dos dois mil entrevistados em todo o país, 58,9% das pessoas afirmaram que tentam constantemente convencer os outros a respeito do que acreditam. O dado reflete um contexto de distanciamento que é, cada vez mais, observado nas relações interpessoais. Entendendo a importância de retomarmos as conexões neste fim de ano, Boticário lança uma campanha de Natal inspiradora que incentiva a reaproximação e tem como objetivo central despertar uma reflexão propositiva sobre o poder do amor e do respeito como forma de superar as diferenças – ocasionado pelos mais diferentes temas e motivos.

Contextualizando como as discussões podem criar fendas entre pessoas que se gostam, a campanha de Natal propõe resgatar o amor e o respeito, como agentes transformadores capazes de unir as pessoas e restabelecer relações. “O Boticário acredita na importância de promover conversas sobre amor e respeito. As diferenças nunca deixarão de existir. E é nesse espaço que precisa coabitar o respeito e o amor”, comenta Renata Gomide, vice-presidente de Consumer do Grupo Boticário.

O filme conceito da campanha, idealizado pela AlmapBBDO, retrata situações cotidianas atravessadas por rupturas entre pessoas que se amam – mas que, em meio a brigas e discussões, se distanciam. No decorrer da produção, as fendas dão lugar para gestos capazes de promover o reencontro e a reconexão entre as pessoas queridas, a partir de um ato de amor e respeito, embaladas pela trilha sonora “One Love”, de Bob Marley. “Ignorar o momento que vivemos seria impensável para uma marca tão conectada com os brasileiros, como o Boticário. Por isso, encontramos uma metáfora sensível e corajosa para passar uma mensagem fundamental nesse fim de ano”, afirmam Rodrigo Monte e Rafael Gil, Diretores Executivos de Criação da AlmapBBDO. Clique aqui para ver o filme no canal do Youtube.

Além do filme, a marca se inspirou em histórias reais em que o amor superou as diferenças e o respeito prevaleceu. As narrativas de pessoas anônimas fortalecem a estratégia da marca e ajudam a disseminar, ainda mais, uma perspectiva do coletivo, incentivando que os consumidores possam refletir e se reaproximar de quem importa nesse final de ano. As histórias foram coletadas a partir da curadoria do Razões para Acreditar, plataforma de conteúdo positivo, que tem como propósito fortalecer o otimismo.

