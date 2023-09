Campanha de Vacinação Antirrábica é prorrogada até o final de setembro em Itabuna

A prefeitura de Itabuna, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, comunica a prorrogação da Campanha de Vacinação Antirrábica para cães e gatos até o dia 30 de setembro. A medida foi determinada pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVEP) da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB).

A campanha iniciou no dia 31 de julho, com previsão de término no dia 8 de setembro. A prorrogação decorre do fato de os outros municípios baianos não conseguiram alcançar as metas propostas pela SESAB.

O município de Itabuna superou a meta estipulada de 30 mil animais vacinados, tendo alcançado o recorde de 30.540 pets imunizados até o dia D, sábado passado, dia 1º.

A medida tem o objetivo de garantir melhores resultados em todo o território do Estado da Bahia para que seja eliminada a circulação da variante canina do vírus rábico, reduzindo assim, os riscos de casos humanos da raiva, que é muito grave e possui letalidade aproximada de 100%.

Em Itabuna, a campanha se estenderá com a vacinação no Setor Administrativo da Diretoria de Controle de Zoonoses, das 8h30min às 16h, na Avenida Nações Unidas, antiga base do SAMU-192, no centro da cidade, em frente à Catedral de São José.