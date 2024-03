Campanha de Vacinação contra Influenza segue até 31 de maio

A Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna deu início na quarta-feira, dia 20, à Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. A imunização acontece em todas as unidades de saúde da rede de atenção primária até o dia 31 de maio, de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 e das 13h às 16h.

A coordenadora da Rede Frio da Secretaria Municipal de Saúde, enfermeira Camila Brito, disse que a expectativa neste ano é imunizar cerca de 70 mil pessoas.

“Neste primeiro momento recebemos 19 mil doses para a primeira etapa da vacinação que contempla crianças, idosos, gestantes, trabalhadores em segurança e salvamento, trabalhadores do transporte rodoviário, povos indígenas, dentre outros”, afirmou.

No dia 13 de abril, Dia “D” da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza serão imunizadas crianças de seis meses a menor de seis anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), trabalhadores da saúde dos serviços públicos e privados, gestantes e puérperas, professores do ensino básico e superior.

Público-alvo

Também são público-alvo da campanha: povos indígenas, idosos com 60 anos ou mais, profissionais das forças de segurança e salvamento, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.

Ainda, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários, população privada de liberdade e funcionários do sistema, adolescentes e jovens, de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas.

Vale ressaltar que são consideradas comorbidades, doenças respiratórias crônicas, cardíacas crônicas, renal crônica, hepática crônica, doença neurológica crônica, diabetes, imunossupressão, obesos, transplantados e portadores de trissomias.