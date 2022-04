Campanha de Vacinação Influenza Tríplice Viral começa na segunda-feira em Itabuna

A Secretaria Municipal de Saúde inicia na segunda-feira, dia 4, a 24ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza e a 8ª Campanha Nacional de Seguimento e Vacinação contra o Sarampo por meio da Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola), em Itabuna. As vacinas serão aplicadas concomitantemente com a vacinação contra a Covid-19.

O objetivo da “Tricampanha” é imunizar a população das doenças virais e respiratórias que mais têm acometido as pessoas nesta época do ano, especialmente com a chegada do outono. As campanhas serão divididas em duas etapas paralelas, contemplando a vacinação nas Unidades Básicas de Saúde e ações especiais da Rede de Frio.

Na primeira fase da vacinação de Influenza, de 4 a 30 de abril, serão imunizados idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da Saúde. No mesmo período, acontece a primeira fase da vacinação da Tríplice Viral, quando serão priorizados os trabalhadores de saúde.

Já na segunda fase da Influenza, de 2 de maio a 3 de junho, serão imunizadas crianças de seis meses a menores de 5 anos, gestantes, puérperas, professores, pessoas com comorbidade, pessoas com deficiência permanente, trabalhadores do transporte rodoviário.

Ainda, forças de Segurança e Salvamento, funcionários do Sistema de Privação de Liberdade, população privada de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos em medidas socioeducativas. Quanto à segunda fase da Tríplice Viral, que acontece no mesmo período, serão imunizadas crianças de seis meses a menores de 5 anos.

A Influenza é uma doença considerada infecção respiratória aguda, causada por diferentes vírus. Com estações mais frias, a exemplo do outono, o vírus A, que está associado a epidemias e pandemias, apresenta um aumento considerável.

A transmissão ocorre, principalmente de pessoa para pessoa, por meio de gotículas respiratórias produzidas por espirro, tosse e contato com pessoas contaminas. Os sintomas incluem febre alta, dor muscular, dor de garganta, dor de cabeça, coriza e tosse.

Já o Sarampo é uma doença exantemática (provoca erupções na pele) infecciosa, aguda, transmissível e extremamente contagiosa, podendo evoluir com complicações e óbito. A transmissão ocorre de pessoa a pessoa, por meio de secreções respiratórias. Crianças desnutridas e menores de um ano de idade são as mais acometidas.

CONTRAINDICAÇÕES

As situações de contraindicação da vacinação da Tríplice Viral são reações alérgicas (anafilaxia) à dose anterior da vacina; crianças menores de 5 anos de idade com imunodepressão grave por pelo menos 6 meses, ou com sintomatologia grave e gestantes.

As trabalhadoras da saúde gestantes não vacinadas ou com esquema incompleto para o sarampo não deverão receber a vacina tríplice viral. A vacinação contra o sarampo deverá ser agendada para o pós-parto.

A coordenadora da Rede de Frio, Camila Brito, afirma que “a vacinação é uma das medidas de prevenção mais importantes para proteger contra essas doenças, além de contribuir na redução da circulação viral na população, bem como suas complicações e óbitos, especialmente nos indivíduos que apresentam fatores ou condições de risco” alerta.