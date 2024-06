Campanha de Valorização das Escolas é lançada em Salvador com a participação de estudantes

Transformar a escola em um ambiente acolhedor, inclusivo e transformador é o objetivo da Campanha de Valorização das Escolas, lançada nesta segunda-feira (10), pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (SEC). A cerimônia aconteceu no Centro Estadual de Educação, Inovação e Formação da Bahia Mãe Stella (Ceeinfor), localizado no Cabula, com a participação de estudantes da rede pública de ensino e de representantes de instituições que compõem o Comitê Estadual Intersetorial de Segurança nas Escolas (Cise).

A campanha teve início hoje, com a apresentação de projetos de artes e ciências na Ceeinfor. A estudante Maria Alice Amor Divino, 14 anos, do 9º ano, representou o clube de ciências do Colégio Estadual Raul Sá, em Mussurunga, e explicou como elaborou um enxaguante bucal natural, voltado para pessoas em situação de vulnerabilidade social. “O nosso objetivo é ajudar quem não tem condições de alcançar esse produto que facilita na escovação dos dentes, no mercado. Pegamos duas plantas medicinais e deixamos em repouso por três dias. Coamos essas plantas e deixamos em um frasco de vidro. Adicionamos óleo de menta para quebrar o álcool e pronto, o enxaguante estava pronto. Me sinto muito feliz e empolgada por participar desse projeto na minha escola”, afirmou.

A iniciativa de Maria Alice é apenas uma amostra do que a campanha pretende através da promoção de atividades ligadas também à leitura e ao esporte, que vão envolver diferentes unidades de ensino dos 417 municípios baianos. “É uma agenda de valorização de todas as escolas. Damos um pontapé inicial aqui, com uma série de ações em todas as escolas da rede estadual, municipal e privada, para que façamos um grande mutirão em prol da valorização da escola. A escola é o espaço mais importante para os nossos jovens. Ao longo da semana, teremos diversas ações por toda a Bahia”, pontuou a secretária da Educação e presidente da Cise, Rowenna Brito.

Além das ações promovidas nas escolas, a campanha contará com o reforço de peças publicitárias. Um vídeo construído por várias pastas foi apresentado durante o lançamento. O objetivo é mobilizar toda a sociedade e, em especial, a comunidade escolar pública e privada, para a importância de temas como o combate ao bullying; o respeito à diversidade; o acolhimento; e a empatia nas interações, dentro e fora da sala de aula, visando o bem comum.

Através do projeto Ponto e Vírgula, a Polícia Militar (PMBA) vai promover um espaço de diálogo sobre esses temas, como explicou o Tenente Coronel. Edmilton Ricardo dos Reis, comandante do Batalhão de Policiamento Escolar. “Nesse projeto, vamos levar conhecimentos aos estudantes para que eles se fortaleçam contra o bullying, cyberbullying e outras realidades que estão enfrentando hoje. Além disso, programamos visitas ao Museu da Polícia Militar e a uma unidade de referência da PM. E no nosso dia a dia, as guarnições que estão nas escolas, vão realizar uma roda de conversa no sentido de fortalecer o motivo da campanha”, explicou.

A estudante Beatriz Dourado, 18, que está no 3º ano do Centro Estadual de Educação Profissional em Tecnologia, Informação e Comunicação de Lauro de Freitas (Ceeptic) aprovou a iniciativa. “Faço parte do grêmio estudantil e, sabendo da importância da organização que a gente ocupa, a valorização da instituição escolar é algo gratificante de se ver. Ainda mais quando temos espaço para nos expressar e poder tornar o colégio um lugar mais adequado, dinâmico e que as pessoas se sintam em casa. Hoje, lutamos pelas pautas raciais, de intolerância religiosa, homoafativas, e tantas outras. Ter esse apoio é muito importante”.

Estiveram presentes no evento, representantes da PMBA, Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), Departamento de Polícia Técnica, Procuradoria Geral do Estado (PGE), Secretaria da Segurança Pública (SSP), Polícia Civil, Conselho Estadual de Juventude e Coordenação Geral de Políticas de Juventude do Governo do Estado (Cojuve). Ainda fazem parte do Cise, as seguintes instituições: Casa Civil do Estado, de Comunicação Social (Secom), Conselho Estadual de Educação, Ministério Público da Bahia, Defensoria Pública do Estado, União de Dirigentes Municipais de Educação (Undime), Associação dos Professores Licenciados do Brasil (APLB – Seção Bahia), Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado da Bahia (Sinepe), Sindicato dos Professores do Estado da Bahia (Sinpro), Fórum das Universidades Estaduais e Institutos Federais, União Nacional dos Estudantes Secundaristas (Ubes), União Nacional do Estudantes (UNE), União dos Prefeitos da Bahia (UPB), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-Bahia), Fórum das Nações Unidas para a Infância (Unicef), União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (Uncme), e, ainda, as Polícias Federal e Civil, e o Corpo de Bombeiros Militar.

Repórter: Simônica Capistrano/GOVBA