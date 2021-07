Campanha na Inglaterra garante 120 cestas básicas para Itabuna e região

O cantor e percussionista Cláudio Kron, há anos mostrando arte na Europa, moveu uma campanha solidária para beneficiar entidades de Itabuna, Buerarema e do Banco da Vitória, em Itabuna. Através de doações de aproximadamente 30 pessoas (anônimas e famosas) na Inglaterra, o artista ajuntou o equivalente a R$ 9.200,00, o que permitiu a montagem de 120 cestas básicas.

Uma ação que pode ser o início da ONG Brazíndias Project, a ser montada por Kron. Daqui da região, a compra dos alimentos, montagem das cestas e distribuição contou com o apoio de ativistas como Egnaldo França e Jaqueline Paula (Grupo Encantarte), Zenrique Guimarães (CENICC – Centro De Inclusão Social, Cidadania e Cultura), de Buerarema; Alba Cristina (AMATA -Associação Mantenedora do Terreiro de Odé Aladê) e Iolanda Lima (Alibe Artesanatos).

“As doações foram 100% usadas para a compra de alimentos para pessoas vulneráveis que foram afetadas pela [pandemia] de Covid-19. Isso foi uma iniciativa minha, porque estava vendo e ainda estou vendo muita injustiça e fome em minha comunidade. Isso foi para me dar uma pouco de paz sabendo que estou ajudando um pouco!”, afirma Cláudio Kron.

Exemplo a seguir

Egnaldo França ressalta a importância de o assunto ser tornado público, para que outras pessoas e empresas sigam esse exemplo e ajudem as entidades. “O Encantarte segue fazendo a campanha, visto que atuamos numa região onde muitas famílias vivem o drama do desemprego e da fome. Estamos fotografando os alimentos comprados como uma forma de sensibilizar as pessoas a também contribuírem por aqui. A situação não está fácil. Neste ano só conseguimos doações em fevereiro”, desabafa o fundador e um dos responsáveis pelo Encantarte.