Campanha nacional de prevenção do diabetes terá ´Mutirão 24 horas´ nas mídias sociais

Para esclarecer diferentes dúvidas sobre o diabetes, especialmente como proteger a saúde dos olhos, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) realizará, no dia 21 de novembro, uma maratona de atividades com foco em ações nas mídias sociais. A iniciativa, que também acontecerá em alusão ao Dia Mundial do Diabetes (14 de novembro), apresentará durante 24 horas entrevistas e palestras com dicas de prevenção.

A atividade, realizada excepcionalmente por conta das limitações impostas pela Covid 19 na realização de mutirões por todo o país, terá a participação do Dr. Rafael Andrade, presidente da ONG Unidos pelo Diabetes e coordenador do Mutirão do Diabetes de Itabuna, considerado o maior evento no tratamento e prevenção da doença em todo o país. De acordo com o Dr. Rafael, “serão 24 horas voltadas para orientação sobre prevenção e tratamento do diabetes, numa grande mobilização nacional, que envolve não apenas médicos”, mas diversos segmentos da sociedade organizada”.

Na ocasião, serão apresentados ainda depoimentos de pacientes, de artistas e celebridades que enfrentam o diabetes, além de várias reportagens sobre o tema. A ação digital também contará com a participação dos usuários das redes sociais, que poderão enviar perguntas, depoimentos e comentários.

“O Conselho Brasileiro de Oftalmologia entende que o diabetes é um tema que deve ser visto como prioridade pela saúde pública. Por isso, convidamos Governo, sociedades médicas e entidades da sociedade civil para fazerem parte dessa grande mobilização. Vamos levar esclarecimentos à população sobre o quão prejudicial o diabetes pode ser à visão e a importância da prevenção e do controle da doença, de uma forma geral”, afirmou o presidente do CBO, José Beniz Neto.

No mesmo sentido, o coordenador do evento e vice-presidente do CBO, Cristiano Caixeta Umbelino, demonstra preocupação com os indicadores da doença. ”O crescimento da prevalência do diabetes no mundo reforça a urgência de ações efetivas. No Brasil, entre 2006 e 2019, a prevalência de diabetes passou de 5,5% para 7,4%, segundo dados do Ministério da Saúde”, destaca.

A programação completa das atividades de 21 de novembro, com foco nas mídias digitais, ficará disponível na página do CBO.