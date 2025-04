Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza em Itabuna atende profissionais de saúde

Trabalhadores da saúde que integram os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde começam a ser imunizados contra a gripe de acordo com o calendário definido pela Prefeitura de Itabuna, por meio da Coordenação da Rede Frio da Secretaria Municipal de Saúde.

Nesta terça-feira, dia 8, às 14 horas, serão atendidos os profissionais da Central de Regulação e do Centro de Especialidade Odontológica (Odontocentro), na Avenida Ignácio Tosta Filho. Ontem, 1º dia da ação, foram vacinados contra o vírus Influenza técnicos das Vigilâncias Epidemiológica, em Saúde e Ambiental e do Laboratório Gilnunesmaia.

Na quarta-feira, dia 9, às 9h, será a vez dos médicos veterinários e profissionais do Centro de Controle de Zoonoses, enquanto às 10h, os técnicos lotados no Centro de Referência em Prevenção, Assistência e Tratamento (CERPAT).

Na quinta-feira, dia 10, às 9h, os imunizantes serão aplicados no pessoal lotado no de Atenção à Mulher Mariana Domingas Santos (CAM Itabuna), e de 9 às 11h, no Departamento de Combate às Endemias.

A programação prossegue até o dia 5 de maio, alcançand serviços privados e públicos de saúde como UPA 24 Horas, hospitais, abrigo de idosos e albergue, com a divulgação prévia de datas, horários e locais nas redes digitais e site oficial da Prefeitura.

“A meta é vacinar 90% dos três principais grupos: idosos, crianças de seis meses a menores de seis anos e gestantes, além de pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, profissionais do transporte público, trabalhadores dos correios, população privada de liberdade, profissionais do conjunto prisional e portadores de comorbidades” diz a coordenadora da Rede de Frio, Camila Brito.