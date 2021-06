Campanha Namorados do Shopping Jequitibá promove lives ao vivo

O Shopping Jequitibá em Itabuna inicia nesta terça-feira, dia 1º, o circuito de lives da campanha do Dia dos Namorados que este ano tem como tema “Live Mozão Jequitibá” e tem o objetivo de impulsionar as vendas numa das datas mais importantes, e apaixonantes, do comércio.

As lives acontecem no próprio instagram do Shopping, às 18:30 ,e vai até o dia 10. Hoje, O Boticário promete sacudir a rede com descontos, brindes e excelentes kits para presentear o amor. Ao todo serão dez lives , uma por dia, com as lojas Arezzo, Detalhes, Accium, Morana, Imaginarium, Colcci, Consul, Zip Náutica e Óticas Carol.

A ideia é promover a interação direta com os clientes com vendas durante a transmissão .

Maiores informações sobre a campanha “Live Mozão Jequitibá” podem ser obtidas nas redes sociais do shopping.