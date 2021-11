Campanha “Pare Pra Mim”: nova jornada em apoio ao Gacc

A edição 2021 da campanha “Pare pra mim” será lançada nesta quinta-feira (4), com um café da manhã para convidados respeitando todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. O ato simbólico com as crianças em tratamento e seus familiares ocorre na Casa de Apoio Clara Kauark, em Itabuna, às 9 horas.

As doações de material de limpeza, biscoito, leite em pó, toalhas, lençóis ou cobertores podem ser entregues pela comunidade nos seguintes locais: Posto da PRF; Supermercados Compre Aqui; Drogarias Velanes e no Stand da CDL montado na praça Adami.

Esta é a sétima edição da campanha que beneficia as crianças e adolescentes em tratamento do GACC Sul Bahia. Na região, a coordenação é feita pela 5ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, representada pelo Inspetor Renato Divino e acompanhada pelo ex-inspetor Marcus Vinicius Rodrigues, que destaca a importância da comunidade no êxito desta mobilização.

“Este projeto estimula as ações de prevenção, assistência e enfrentamento ao câncer infantojuvenil. E, com a pandemia, ficou ainda mais necessário o apoio da população para que a gente consiga uma boa arrecadação. Mas, já agradecemos o apoio de todos, pois tudo isso só é possível graças aos parceiros e comunidade”.

Entrega das doações

A entrega do material pela PRF será dia 23 de novembro, na Casa de Apoio do GACC, marcando o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil. A iniciativa conta com o apoio da RCM Propaganda, CDL de Itabuna, TV Santa Cruz e Record TV Cabrália, Morena FM, Novo Toque, Ricardo Rodrigues e Supermercados Compre Aqui.