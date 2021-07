Campanha publicitária do Governo da Bahia contra Covid-19 conquista prêmio internacional

O vídeo ‘Naquela Mesa’, do Governo do Estado da Bahia, ganhou a Medalha de Bronze na categoria TV e Cinema dos Prêmios Lusófonos da Criatividade. A produção, com duração de 60 segundos, foi veiculada no período da Semana Santa (2 a 4 de abril) de 2021 e faz parte das campanhas de prevenção à disseminação da Covid-19 realizadas pela Secretaria de Comunicação Social do estado da Bahia (Secom-BA). O vídeo realizado pela agência Morya emocionou o público, ao focar, ao som do clássico da MPB, de autoria de Sérgio Bittencourt, na ausência dos entes queridos que padeceram devido à pandemia. “Não deixe que o Coronavírus tire alguém da sua família. Evite aglomerações e faça sua parte para que juntos a gente possa vencer esta doença”, diz o texto que encerra o vídeo publicitário.

Os Prêmios Lusófonos da Criatividade são um festival internacional de criatividade sediado em Portugal e também o único mundialmente dedicado exclusivamente a premiar, homenagear e debater os mercados publicitários e de comunicação dos países de língua oficial portuguesa. Com seis anos de existência, os Lusos têm cumprido a sua missão de enaltecer o melhor trabalho feito por agências, profissionais, estúdios e produtores em todos os países que comungam a nossa língua.

Assista ao vídeo premiado: