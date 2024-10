Campanha vitoriosa de Augusto contou com maioria de profissionais de comunicação de Itabuna

Um dos pontos altos da campanha que reelegeu o prefeito de Itabuna Augusto Castro (PSD), foi a equipe montada para fazer a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. Com o maior tempo propaganda e número de inserções, os programas da coligação “ Itabuna não pode parar”, apresentou as realizações da atual administração e mostrou propostas do candidato para o próximo mandato, sem ataques aos adversários, que além de quebrar o tabu da reeleição, obteve a votação mais expressiva da história do município, com cerca de 35 mil votos de frente sobre o segundo colocado.

Outro ponto positivo foi a utilização da mão de obra local. A maioria dos profissionais de comunicação que atuaram na campanha são de Itabuna. A exceção foi a produtora Marta Doria, que coordenou a equipe, Júnior Pakapym, diretor de arte, Isabel Cabral, coordenadora de operações e Marcelo Passos, coordenador de mídia.

Os demais componentes da equipe são naturais de Itabuna ou filhos adotivos, como os jornalistas Cláudio Rodrigues (feirenses, há 32 anos em Itabuna) e Daniel Thame (paulista, há 37 anos em Itabuna), responsáveis pelos roteiros dos programas de TV. Thame também produziu os roteiros dos programas de rádio, que foram editados por Tiago Santos, tendo como locutores Beto Leite e Mariela Nunes e trilhas de Beto Filho.

Bernardo Pinto cuidou da criação, sendo também o autor da letra do jingle Augusto Fez, Augusto Faz e o jornalista Andreyver Lima, abasteceu os veículos de mídia com press releases. A produção dos programas e inserções ficou a cargo da Ícone Áudio e Vídeo, empresa itabunense comandada por Marcolino Andrade de Araújo, diretor de produção e Jean Paul Ferraz, diretor de cena e fotografia.

Para a coordenadora da campanha Marta Doria, o prefeito Augusto Castro acertou em valorizar a mão de obra local. “Foi um grande achado de Augusto, montou uma equipe com profissionais identificados e conhecedores da cidade, extremamente competentes e comprometidos. A harmonia e interação prevaleceu em toda a campanha”, disse Doria.

Também atuaram na campanha que garantiu a primeira reeleição em Itabuna, desde que foi instituída no Brasil em 1997, Adalberto Lisboa, motorista e assistente de externa; Paulinho Santana, equipe de redes; Camila Damasceno, produtora de campo; Clarival Chaves, filmaker de rede social; Flávia Nunes, mídia e envio digital; Franklin Camargo e Marcelo Leal, assistentes de estúdio; Manoela Barbosa, assistente financeiro; Marcelo Neri, cinegrafista e editor de imagens; Marcos Lima, designer; Mariana Margotto, interprete de libras; Maxwel Correia, cinegrafista; Mirella Pereira, assistente de produção; Natália Souza, maquiadora; Paullo Henrique Alves, auxiliar de externa; Rafael Guedes, editor de vídeo e finalizador; Rosenilda Silva, auxiliar de serviços gerais; Thiago Pereira, Guthierry Andrade e Zé Drone, fotógrafos.