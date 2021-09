Campanhas publicitárias da Bahia conquistam prêmio nacional

Duas peças publicitárias promovidas pelo Governo da Bahia foram reconhecidas pelo Prêmio CAMP da Democracia, na categoria Melhor Campanha Institucional para Governo Federal ou Estadual. A campanha ‘Diversidade. Bahia, aqui é Respeito’, que estreou em março de 2019, ficou com o primeiro lugar, trazendo uma ampla e potente diversidade humana. A mensagem é de celebração dessa pluralidade como uma riqueza do estado.

A campanha ‘Racismo é Crime’ ficou com o terceiro lugar. Lançado no marco do Novembro Negro, em 2019, o vídeo impactante confronta expressões racistas contra pessoas negras como se fossem tiros, e registra suas reações. Encerra com a mensagem ‘Todas as Vozes contra o Racismo. Todas as leis contra os racistas’.

Aval de especialistas

Ambas as peças foram produzidas pela Objectiva Comunicação. A premiação, promovida pelo Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político (CAMP), tem uma comissão julgadora composta por especialistas convidados, reconhecidos no mercado pela sua área de atuação profissional e institucional.

Segundo a Secretaria de Comunicação do Estado (Secom), as campanhas seguem orientação do governador Rui Costa, que foca na responsabilidade social.