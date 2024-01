Campeonato Baiano começa neste domingo com transmissão exclusiva da TVE

O governador Jerônimo Rodrigues anunciou, nesta sexta-feira (12), a transmissão do Campeonato Baiano – Série A pela TVE. A disputa da elite estadual 2024 começa neste domingo (14) e a novidade dessa edição é a exibição, com exclusividade, de todos os 51 jogos do torneio pela emissora pública.

Na oportunidade, o governador inaugurou o sinal digital da TVE e da TV Educa Bahia em mais 100 municípios, totalizando a transmissão para 258 municípios baianos. Com a ampliação do sinal, agora 13 milhões de pessoas poderão acompanhar a competição.

O documento assinado pelo governador autoriza a Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC), por intermédio do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (Irdeb), a celebrar contrato com a Federação Baiana de Futebol (FBF), para cessão de direitos de transmissão ao vivo da Série A da edição 2024 do Baianão. “Nós queremos ampliar, chegar aos 417 municípios, queremos chegar ao interior, porque as imagens, às vezes, não conseguem chegar aos povoados. Eu quero registrar a minha alegria em poder chegar ao Campeonato Brasileiro com dois clubes da Bahia. Quero e desejo chegar com mais clubes, é essa a intenção”, afirmou Jerônimo, pontuando sobre a visibilidade que a transmissão da TVE traz para o futebol baiano.

Com a presença de torcedores, atletas e dirigentes dos times, além de prefeitos, foi anunciada a maior transmissão da história da competição em parceria com a FBF. Participarão Atlético, Bahia (atual campeão), Bahia de Feira, Barcelona, Itabuna, Jacobina, Jacuipense, Jequié, Juazeirense e Vitória. “Hoje, a parceria da TVE com o futebol baiano é a principal, independente de outros patrocínios, mas é ali que a gente consegue realmente transmitir, levar emoção, a cada telinha, a cada casa das pessoas que estão impedidas, por algum motivo. A TVE tem um papel fundamental para que a gente possa levar essas transmissões e levar o entretenimento para todos”, declarou o presidente da FBF, Ricardo Lima.

Baiano, de Vitória da Conquista, o atual presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, fala da emoção ao acompanhar o campeonato estadual, direto de Paris, quando esteve, a trabalho, na França, graças a transmissão da TVE. “Isso diz tudo, (a transmissão dos jogos pela TVE) expandiu para o mundo inteiro e todos os jogos do campeonato estadual, seja da série A, da série B, do feminino, das divisões de base, intermunicipal, são um sucesso pleno e eu acho que o torcedor baiano está bem assistido através da emissora e eu quero parabenizar por mais esse avanço e por mais essa consolidação desse contrato”, enfatizou o presidente.

A secretaria Adélia Pinheiro – ao falar sobre a especificidade da Bahia, cujo sistema de rádio e de televisão públicos está vinculado à Secretaria de Educação, – lembrou da importância da ampliação do sinal, também para a transmissão dos jogos do Campeonato Baiano. “A comunicação pública é um canal específico dedicado à educação, comunicação transparente, informação das políticas públicas da população. Então, é muito importante ter a TVE chegando a mais 100 municípios, alcançando 13 milhões de baianas e baianas, trazendo para a sua programação a transmissão do Campeonato Baiano, que mobiliza toda a população baiana em torno, fazendo com que tenhamos um canal potente de comunicação, de políticas públicas, de informação, de interesse da população, chegando a um maior número de pessoas”, pontuou a titular da SEC.

O diretor-geral do Irdeb, Flávio Gonçalves, destaca a programação da TVE e da TV Educa Brasil para os 100 municípios baianos que passam a receber o sinal: “a partir de hoje, estas cidades conseguem acompanhar, em sinal digital aberto e gratuito, a TVE, com a sua programação diversa, que tem desenho para criança, tem jogo de futebol do campeonato baiano, tem filmes, séries, tem documentários. Mas tem, também, noticias da Bahia”.

A emissora transmite os dois primeiros jogos do torneio neste domingo (14), entre Bahia de Feira e Jacobina, a partir das 16h, e Itabuna e Atlético, às 18h30. A rodada continua na quarta-feira (17), com três partidas na tela da TVE. As transmissões iniciam às 17h com Barcelona e Juazeirense. Às 19h15, a bola continua rolando com Jacuipense e Vitória e, às 21h30, com Bahia e Jequié, encerrando a rodada.

Na primeira fase, as equipes integram um único grupo e disputam partidas entre si durante nove rodadas. Os quatro primeiros colocados avançam às semifinais e se enfrentam em partidas de ida e volta.

Atual campeão baiano, o Bahia conquistou o seu quinquagésimo título da competição em 2023, na final contra o Jacuipense. O time vai em busca do bicampeonato, em partida de estreia em casa, contra o Jequié. O presidente do Esporte Clube Bahia, Emerson Ferretti, lembra que a TVE presta um grande serviço ao futebol a partir da transmissão do Campeonato Baiano. “Os clubes do interior quase nunca têm visibilidade, a não ser quando jogam contra Bahia e Vitória. E é um dia só. Então, é importante que quando eles se enfrentem, e a TVE faz isso muito bem, a transmissão da totalidade dos jogos, para que todo mundo tenha as mesmas oportunidades, principalmente de visibilidade”, concluiu Emerson.

Para a vice-presidente da Associação Desportiva Bahia de Feira, Mayara Correia, o alcance que a TVE tem na Bahia, fora da Bahia, para as pessoas que estão no exterior e acompanham os jogos, é um grande diferencial. “Recebemos muitos relatos de pessoas de outros estados que conheceram o Bahia de Feira, acompanhando pelo YouTube, ou pela TV aberta, e passaram, de alguma forma, a ter, também, o Bahia de Feira como um time do coração, talvez um segundo time do coração. Isso é muito importante porque aproxima o torcedor do Bahia de Feira”, conta.

A cobertura na TVE terá narração de Valter Lima, Rainan Peralva, com comentários de Rodrigo Araújo, e inclui, ainda, conteúdos exclusivos no Instagram.com/tvebahia, tiktok.com/@tvebahia e Twitter.com/tvebahia. Os torcedores poderão acompanhar todas as partidas, ao vivo, no canal do YouTube (/tvebahia), seguir o canal oficial da emissora no Whatsapp, além de interagir pela mesma rede através do número 71 99626 0307. Os programas TVE Esporte (segunda-feira, às 19h), TVE Revista (diariamente, às 12h) e TVE Notícias (diariamente, às 18h30) fazem a cobertura especial da competição.

Serviço

Campeonato Baiano começa domingo com transmissão exclusiva da TVE

Primeira Rodada

Bahia de Feira x Jacobina

Domingo (14), às 16h

Itabuna x Atlético

Domingo (14), às 18h30

Barcelona x Juazeirense

Quarta (17), às 17h00

Jacuipense X Vitória

Quarta (17), às 19h15

Bahia X Jequié

Quarta (17), às 21h30

Onde: TVE e Youtube.com/tvebahia

*_Repórter: Laís Nascimento/GOVBA_*