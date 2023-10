Campeonato Baiano de Triathlon altera trânsito nas ruas de Ilhéus

Neste domingo (22), das 6h às 11h, acontecerá em Ilhéus o Campeonato Baiano de Triathlon e a Seletiva para o Campeonato Brasileiro da modalidade. Com isso, a Autarquia de Transporte e Trânsito (Sutram) informa que haverá mudanças no trânsito em algumas vias do município.

Confira abaixo

– A Ponte Jorge Amado e a Rua Padre Luís Palmeira estarão fechadas nos dois sentidos, para a competição, das 4h às 9h;

– Caso trafegue pela orla, o condutor deverá fazer o retorno na Rua Barão do Rio Branco;

– A Avenida Soares Lopes terá um trecho compartilhado. O estacionamento que fica próximo à Catedral de São Sebastião, ao lado da Avenida Soares Lopes, e também próximo ao letreiro “Cidade de Ilhéus” estará fechado, das 4h às 9h;

– Além destas vias e locais, também estarão fechadas, das 4h às 11h, a Avenida Dois de Julho e a Rua Coronel Paiva.

Cerca de 80 atletas se reunirão para participar da competição. O evento, que conta com o apoio da Prefeitura de Ilhéus e do Governo do Estado, terá como percurso a Praia do Cristo para as provas de natação, a Ponte Estaiada Jorge Amado e a Rua Padre Luís Palmeira, para as provas de ciclismo e a Avenida Dois de Julho, que receberá as provas de corrida, nas modalidades Standard (prova oficial com ranking, exclusiva para federados), Sprint (prova festiva) e Super Sprint (prova festiva).

Ilhéus, onde tudo começou

O município fundou a Confederação Brasileira de Triathlon (CBTRI), onde permaneceu como sede por cerca de 10 anos. A cidade sediou as Copas do Mundo de Triathlon de 1993 a 1996, os Pan-Americanos de 1997, 1999 e 2012, o Sul-americano de 1997 e campeonatos brasileiros e baianos.