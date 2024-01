Campeonato Baiano tem estreia hoje do Itabuna

Na noite deste domingo, dia 14, quando os jogadores do Itabuna Esporte Clube pisarem o gramado do estádio Mário Pessoa, em Ilhéus, para enfrentar o Atlético de Alagoinhas, um grupo de torcedores, em especial, estará fora das quatro linhas apostando na vitória da equipe itabunense. São as dezoito empresas patrocinadoras e parceiras que este ano apoiam o Dragão do Sul na disputa da Série A do Campeonato Baiano.

Emasa, Buriti e Sublime são, até o momento, as empresas patrocinadoras do Azulino. As parcerias foram firmadas com Drogarias Velanes, BPonto, Vital Fitness, Hortifruti CG, Hora-Nutrição e Fitness, Fisiosul, Água Gabriela, VIP-Distribuidora, Renata Calçados, Gelo Ita, Trifil, Caveira-Segurança,

Clínica Dr. Matheus Hage, Life Saúde e Instituto Ubaldo.

“Os dirigentes dessas empresas têm consciência que firmar parceria ou patrocinar um time de futebol como o Itabuna Esporte Clube, aumenta o valor da sua marca no mercado e atinge novos clientes, conseguindo aumentar seus lucros”, lembrou EderivaldoBenedito-Bené, diretor de Comunicação Social e Marketing do Itabuna. O Dragão do Sul é o atual campeão da série B, e que este ano disputará a Copa Brasil e o Campeonato Brasileiro série D.