Campeonato de Jiu-Jitsu já tem mais de 500 inscritos em Itabuna

Pelo menos 500 atletas de várias cidades da Bahia já garantiram participação na terceira etapa anual do Campeonato Profissional de Jiu-Jitsu que acontecerá no próximo domingo, dia 30, das 10 às 17 horas na Vila Olímpica Professor Everaldo Cardoso, em Itabuna. Mas, as inscrições continuam abertas até amanhã, dia 27, pelo endereço eletrônico [email protected].

Realizado pela Federação Baiana de Jiu-Jitsu (FBJJO), o campeonato conta com o apoio da Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. O evento integra a programação comemorativa dos 113 anos de emancipação político-administrativa do município, que transcorre no dia 28.

“Um presente social, esportivo e interativo que o prefeito Augusto Castro fez questão de incentivar para a alegria de atletas e da comunidade”, citou o representante da Federação Baiana de Jiu-Jitsu em Itabuna, Bruno Silva.

Ele informa que o Campeonato Profissional de Jiu-Jitsu terá três vertentes. A começar pelo envolvimento de grandes nomes do jiu jitsu baiano, além de promover a integração do município com o esporte, mas principalmente pela interação e união entre as Academias de Jiu-Jitsu do Sul da Bahia.

“Esta não é apenas mais uma competição, é a oportunidade da inclusão de atletas de projetos sociais, crianças em situação de vulnerabilidade social e portadores de autismo”, ressalta o representante da FBJJO. Outro importante objetivo, segundo disse, é promover maior visibilidade tanto para este esporte quanto para os atletas locais que podem chegar a competições em nível estadual e nacional.

Bruno fala da importância do evento, ao afirmar que é uma competição grandiosa pelo envolvimento de todas as categorias dessa modalidade esportiva, incluindo a participação de crianças a partir de quatro anos de idade a idosos de até 65 anos e é aberta ao público, conforme anuncia.

Ele diz que a sensibilidade do titular da Secretaria de Esporte e Lazer, Alcântara Pellegrini, foi fundamental para o campeonato acontecer na Vila Olímpica. A segunda edição no ano passado aconteceu na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) e reuniu mais de 400 atletas.

Bruno Silva acredita que o espaço amplo e mais adequado à prática das modalidades esportivas em função da requalificação executada pelo Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Itabuna vai permitir que o atleta se envolva mais na prática desse esporte. “Que os desafios sejam atléticos e competitivos para superar o medo e vencer, que é uma das propostas do evento”, finalizou.