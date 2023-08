Campeonato InterClubes de Futebol de Itabuna chega às semifinais no domingo

Neste domingo, dia 6, será decisivo para as equipes que disputam o Campeonato InterClubes de Futebol promovido pela Liga Itabunense de Futebol (LIF), com o apoio da Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer. As semifinais terão entre Santa Inês x Dallas, às 8h30min, e Janízarus x Grapiúna, às 10h30min.

Todos os jogos das semifinais vão acontecer no Campo do Futebol Amador no Centro de Atenção Integral à Criança (CAIC) Jorge Amado, no Sarinha Alcântara.

Na partida anterior, o Dallas venceu o Vasco por 3 a 1 enquanto o Janízarus ganhou do União Católica de 5 a 1.

O diretor de Esportes da Secretaria de Esportes e Lazer, Gabriel Silva, destacou a importância do Campeonato para o retorno do futebol de clubes amadores de Itabuna.

“Graças ao empenho do prefeito Augusto Castro e do secretário José Alcântara Pellegrini, retomamos ao campeonato envolvendo os clubes amadores da cidade, o que incentiva a prática do futebol com a possibilidade de descobrir novos talentos” finalizou.