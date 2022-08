Campus da Uesc terá mini arena como espaço de convivência

O Campus da Universidade Estadual de Santa Cruz vai ganhar mais um espaço de convivência com a construção de uma Mini Arena situada no bosque em frente ao Pavilhão Jorge Amado. Trata-se de pequeno palco, com iluminação e instalações para sonorização adequadas e uma arquibancada de dois degraus, com áreas reservadas para cadeirantes. O pequeno anfiteatro será destinado para atividades culturais, nele poderão ser realizados eventos de pequeno porte no Campus, tais como apresentações, saraus, reuniões para discussões, entre outros.

“Essa é uma das metas que foram alinhadas entre Reitoria e a Prefeitura do Campus com o objetivo estruturar e ampliar os ambientes de convivência na Universidade, visando tornar o Campus Professor Soane Nazaré de Andrade, um local cada vez mais acolhedor e agradável à comunidade acadêmica e aos visitantes,” justifica o reitor Alessandro Fernandes, lembrando que serão instalados bancos em vários espaços.

O reitor acrescenta que “a construção da Mini Arena se inclui como parte das metas de melhoria de infraestrutura do campus a requalificação urbanística e paisagística do bosque, uma vez que essa é a sua principal função e natural vocação (espaço de convivência), além, claro, de se constituir num importante sítio contemplativo do cenário paisagístico do Campus.”