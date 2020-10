Câncer de próstata: Santa Casa abre Novembro Azul

Uma live mediada pelo provedor Francisco Valdece, com a participação do médico urologista Júlio Brito Filho, abre a campanha Novembro Azul da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna. Durante a transmissão ao vivo pelo instagram @santacasadeitabuna, a partir das 19 horas da próxima terça-feira (3), o especialista vai tirar dúvidas sobre as medidas de prevenção e o tratamento da doença que anualmente atinge cerca de 70 mil pessoas no Brasil.

No bate-papo pelas redes sociais, o médico Júlio Brito falará sobre os perigos, importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. No Brasil, segundo levantamento do Instituto Nacional de Câncer (Inca), essa patologia é mais comum entre homens com idade a partir de 50 anos. O principal meio para diagnosticar precocemente e combater é a realização frequente de exames.

Fatores de risco

De acordo com o Ministério da Saúde, nove em cada 10 homens diagnosticados com o câncer de próstata têm mais de 55 anos. As pessoas com histórico familiar – com avô, pai ou irmãos que tiveram a doença antes dos 60 anos – estão no grupo de risco. Ainda conforme especialistas, o sobrepeso e a obesidade são outros fatores considerados de risco.

Neste Novembro Azul, a Santa Casa de Itabuna também vai reforçar as ações de conscientização junto aos pacientes das unidades de radioterapia e quimioterapia. E cabe lembrar: alimentação saudável, atividades físicas e evitar fumar e consumir bebidas alcoólicos ajudam a evitar a doença.