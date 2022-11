Candidata do PT ganha eleição suplementar com apenas 65 votos de frente

Com 100% das urnas apuradas, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) declarou a vitória de Valéria Silveira (Podemos) na disputa pela prefeitura de Maiquinique, no sudoeste da Bahia. A eleição municipal suplementar aconteceu neste domingo (27). A candidata teve o apoio do governador eleito Jerônimo Rodrigues, que participou, na tarde de sábado de uma caminhada na cidade ao lado de Valéria e do candidato a vice-prefeito, Kayke Jardim.

Valéria teve 2.873 votos contra 2.808 do seu adversário, Chicó Batoré (Solidariedade), vencendo por uma diferença de apenas 65 votos. Para aliados da prefeita eleita, a participação de Jerônimo no ato de sábado (27) foi fundamental para o resultado das urnas, tendo em vista que as pesquisas eleitorais apontavam a vitória de Chico Batoré. Em atividade do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa, antes de viajar para Maiquinique, na manhã de ontem, Jerônimo disse que retribuiria o apoio recebido por Valéria em sua campanha ao Governo do Estado. “Política se faz de gestos e eu faço questão de caminhar ao lado de Valéria neste sábado”, disse o governador eleito, mesmo diante do favoritismo do adversário: “Vale a máxima de não soltar a mão de ninguém”, afirmou na plenária do PT.

A eleição suplementar foi realizada para que fossem substituídos o prefeito Jesulino de Souza Porto e a vice prefeita Marizene Santos Gusmão, cassados por compra de voto na eleição passada.