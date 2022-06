“Candidatura de Ciro Gomes não emplacou perante população brasileira”, dispara Euclides Fernandes

O deputado estadual Euclides Fernandes, cuja principal base eleitoral é a região sudoeste, também chama a atenção por ter mergulhado, em 2022, num novo “ninho” político. Já no quarto mandato, ele era filiado ao PDT (Partido Democrático Trabalhista) há 20 anos e decidiu migrar para o PT (Partido dos Trabalhadores). Por quê? – perguntou o Diário Bahia.

Lembrando ter seguido o prazo permitido pela Legislação Eleitoral (1º de março a 1º de abril), ele explanou sobre as razões para trocar de legenda. “Nesta eleição de 2022, nós tivemos uma mudança de rumo, de foco, com o PDT seguindo outro caminho, deixando toda aquela linha voltada para a esquerda, movimentos sociais, dos trabalhadores… aí eu não estava comungando com esse rumo novo que o partido tomou, aliando-se ao União Brasil, e achei por bem tomar essa decisão. Entrei num partido que se identificasse mais com meus princípios”, justificou.

O parlamentar reforçou que foram as bandeiras encampadas pelo saudoso Leonel Brizola, entre outros “nomes importantes da política brasileira”, que o motivaram a abraçar o PDT e por ele disputar as eleições que resultaram nos sucessivos mandatos.

“Comunguei com os princípios que estavam no programa do partido, mas agora em 2022, nestas eleições, houve uma mudança radical na postura e que não comungava com meus ideais. Então tive que sair e buscar minha reeleição pelo PT”, argumentou.

Já que a conversa, gravada no município de Maracás, era sobre siglas partidárias, provocamos o pré-candidato, natural de Jequié (em busca de votos, sobretudo, naquela região). Euclides Fernandes, ao invés de Ciro, agora é Lula desde criancinha? “Observe, eu nunca fui, dentro do PDT, um adepto à candidatura de Ciro Gomes à Presidência da República”, disparou.

Ex-correligionário, com voz grave a inspirar seriedade, o deputado completou: “Eu nunca fui, dentro do PDT, um adepto à candidatura de Ciro Gomes; ela não emplacou perante a população brasileira. Falta empolgação do povo; consequentemente, o partido deveria tomar outro rumo a nível das eleições presidenciais”.