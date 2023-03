Canoagem baiana conquista 29 medalhas no Brasileiro, em Minas Gerais

A Bahia foi destaque mais uma vez na canoagem e paracanoagem nacional. Os atletas baianos conquistaram 29 medalhas na 31ª edição do Campeonato Brasileiro de Canoagem e Paracanoagem Maratona, que aconteceu de sexta (3), a domingo (5), em Capitólio, na praia artificial Domingos Gonçalves Machado, em Minas Gerais. O evento, que foi promovido pela Confederação Brasileira de Canoagem (CBCA), é considerado um dos maiores do país na categoria e serve como seletiva para o mundial, que acontece em agosto, na Dinamarca.

Ao todo, os baianos levaram 16 medalhas de ouro, sete de prata e seis de bronze, além do primeiro lugar geral, conquistado pela equipe da Associação de Canoagem de Itararé (ACI). Em todas as categorias os canoístas da Bahia estiveram no pódio, todos alunos do Projeto Remando no Litoral Sul e que frequentam aulas gratuitas nos núcleos de Ubaitaba, Ubatã, Itacaré e Maraú.

As provas foram realizadas em diversas categorias, com atletas entre 12 e acima de 50 anos, além das disputadas de paracanoagem, na categoria livre, masculino e feminino. Dos 29 canoístas que subiram no pódio, destaque para os jovens atletas de 16 anos que conquistaram medalha de ouro na categoria C-1, 10,5km: Lorrane Santos e Lucas Espírito Santo; e a prata para Tailon Santos, todos do município de Itacaré.

“Sentimento de felicidade. Os resultados conquistados no Brasileiro é a prova de que o projeto social Remando no Litoral Sul está dando certo. Quero agradecer ao Governo da Bahia, por meio da Sudesb, este apoio que tem sido fundamental no fomento do nosso esporte”, disse a vice-presidente da CBCA, a baiana, Luciana Costa.

Projeto – Em funcionamento desde 2017 e com financiamento total da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, o projeto social e os centros de canoagem em funcionamento em três dos quatro municípios e construídos pelo Estado da Bahia – Itacaré, Ubaitaba e Ubatã – têm sido fundamental para a preparação técnica dos atletas.