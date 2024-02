Canto da Reconstrução pela AACRRI emociona com música, poesia e solidariedade

Uma noite de música, poesia e emoção. O Canto da Reconstrução, show beneficente que arrecadou recursos para reconstrução da Central de Triagem da Associação dos Agentes Ambientais e Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis de Itabuna -AACRRI, encantou as pessoas que lotaram o Centro Cultural Adonias Filho e puderam acompanhar um desfile de artistas grapiúnas movidos pelo amor à arte e à solidariedade.

Idealizado pelo jornalista Daniel Thame e produzido por Rafael Gama, o ´Canto da Reconstrução´ intercalou música e poesia, com as participações de Marcelo Ganem, Jaffet Ornellas, Zenon Moreira, Aldo Bastos, Walmir do Carmo, Carmem Camuso, Leila Oliveira, Gabriel Xavier e a rapper Natigrê.

Os momentos finais do show foram marcados pela emoção, com os três cantores entoando a música “Amigo”, uma homenagem ao inesquecível Kocó do Lordão, falecido na semana passada, e o encerramento com o Hino Grapiúna, Serra do Jequitibá, que além de Marcelo, Jaffet e Zenon teve a participação especial de Jackson Costa, que fez questão de prestigiar o evento e manifestou seu desejo de se integrar na mobilização pela AACRRI.

A presidente da AACRRI, Carissa Araújo afirmou que “além da arrecadação de recursos para a reconstrução da nossa central de triagem, esse show mostra que não estamos sozinhos nessa luta, que podemos contar com o apoio da comunidade e isso nos dá forças para continuar trabalhando com reciclagem de forma digna e garantindo o sustento dezenas de famílias”. O ´Canto da Reconstrução` arrecadou cerca de dez mil reais, que serão destinados à recuperação do telhado, destruído pelo incêndio.

Apoiadores

A realização ´Canto da Reconstrução´, em que todos os artistas se apresentaram sem cachê, se tornou possível graças ao apoio do Governo da Bahia, Prefeitura Municipal/Projeto Recicla Itabuna, Defensoria Pública da Bahia/Projeto Mãos que Reciclam; e empresas como CVR Costa do Cacau, Shopping Jequitibá, Rota Transportes, Biosanear, Grupo Velanes, o Boticário, Mirasul, Conlar, Soluz, JPJ Engenharia, Val Construções, Los Pampas, Art 3, Grelhados & Cia, Condomínio Claude Monet e BA Serviços Técnicos.

Também foi importante o apoio da mídia regional na divulgação do evento: TV Santa Cruz, rádios Boa FM, Interativa FM, Morena FM e Difusora e sites Ipolítica, Pimenta, Diário Bahia, O Trombone, Blog do Thame, Políticos do Sul da Bahia, Blog do Gusmão, Agravo, Ilhéus 24hs e Verdinho.