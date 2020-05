Cantores Silvano e Carla animam forró solidário pela internet

Em meio à pandemia covid-19, a dupla Silvano e Carla resolveu realizar uma apresentação no próximo domingo (31), às 14 horas, numa live no YouTube. A transmissão promete aquecer o clima junino nas casas dos forrozeiros de plantão. O projeto tem como objetivo arrecadar um cachê solidário para os artistas e, ao mesmo tempo, ajudar instituições de Itabuna com a doação de alimentos.

As entidades parceiras que serão beneficiadas são o Centro Público de Economia Solidária (Cesol) seccional Litoral Sul e o Albergue Bezerra de Menezes, ambos de Itabuna. O Cesol realiza um trabalho de assistência técnica com mais de 1200 famílias de toda a região, envolvendo 26 municípios.

Com o distanciamento social provocado pela pandemia, muitas famílias da economia solidária e da agricultura familiar já enfrentam dificuldades para o sustento. Por isso, poderão ser doados alimentos não perecíveis, itens de higiene e de limpeza. Todo o material será direcionado às instituições, que montarão cestas básicas para doação às famílias em situação de vulnerabilidade social.

Orientações a seguir

O evento será realizado seguindo as orientações dos órgãos e profissionais de saúde, com todos os cuidados adequados a fim de evitar a proliferação do novo coronavírus. Da mesma forma, a dupla de artistas sugere que as pessoas sigam as mesmas orientações, evitando aglomeração e curtindo a apresentação apenas em casa e com a família.

“Inscrevam-se já no nosso canal no youtube.com/silvanoecarla para não perder nada no dia 31. No domingo é só arrastar o sofá da sala e pode deixar que o forró é por nossa conta”, brincou Carla.