Capacetes ajudam a salvar vidas também no Hospital de Base

Pacientes atendidos em leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, mantido pela Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna (Fasi), estão usando capacetes helmet em vez de serem intubados. A técnica já vem sendo utilizada no Hospital Calixto Midlej Filho, da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna.

Com o ventilador não invasivo em formato de capacete, adquirido pela Prefeitura, por meio da Fasi, os pacientes aceleram a recuperação com um método não invasivo, mas com capacidade de auxiliar o tratamento da insuficiência respiratória aguda. Toda a cabeça do paciente é recoberta com o material que é macio e transparente.

Na unidade, pacientes com quadro grave da Covid-19 usam os capacetes helmets com a função de fazer uma ventilação contínua não invasiva. O período das sessões tem duração entre uma hora e uma hora e meia, por dois ou três dias de acordo com o médico Eduardo Kowalski Neto, diretor-presidente da Fasi.