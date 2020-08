Capacitação do GAPA/Itabuna trata de prevenção à Aids

O Gapa/Itabuna iniciou as atividades do projeto ‘Mulheres Conectadas para Prevenção’. Em uma live no Instagram, Suse Mayre Moreira, uma das coordenadoras do projeto, falou sobre assuntos como a situação do HIV no município; as ações realizadas pelo Grupo, prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), entre outros. A transmissão on-line foi mediada pela jornalista e assessora de imprensa do projeto, Auriana Bacelar.

Nesta quarta-feira (25), foi realizada a primeira reunião fechada para inscritas na capacitação. O encontro, realizado pela plataforma Google Meet, foi conduzido pela atual presidente do Gapa, Marluce Muniz. As participantes receberam instruções gerais sobre como será o andamento do projeto e puderam tirar suas dúvidas.

Multiplicadoras

O próximo encontro será nesta quinta-feira (27), também pelo Meet. A convidada será a pedagoga e voluntária da instituição, Carminha Vasconcelos, que tratará do tema Sexualidade. A capacitação seguirá durante todo o mês de setembro com vários convidados e temas como: gênero e diversidade sexual, direitos das pessoas vivendo com HIV, prevenção combinada, entre outros.

Depois, as mulheres serão multiplicadoras das informações em suas comunidades, também por meio digital. O projeto tem apoio do Fundo Positivo e da Secretaria de Saúde de Itabuna.