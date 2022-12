Capacitação do Ministério da Saúde para uma equipe do Calixto Midlej

Uma equipe do Hospital Calixto Midlej Filho (HCMF) acaba de participar da Sessão de Aprendizagem Presencial (SAP), em Recife (PE). Promovida pelo Ministério da Saúde, a capacitação foi direcionada aos profissionais que atuam em Unidades de Terapia Intensiva Adulto em diferentes regiões brasileiras e participam do Projeto Melhorando a Segurança do Paciente em Larga Escala no Brasil/Saúde em Nossas Mãos, do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-Sus).

A capacitação, com várias oficinas, foi coordenada por seis hospitais de excelência selecionados pelo Ministério da Saúde para retransmissão de técnicas e metodologias com objetivo de reduzir a incidência das principais infecções relacionadas à assistência à saúde em UTIs nas unidades hospitalares. Agora, os profissionais do HCMF começam a aplicar os conhecimentos adquiridos na UTI geral.

MELHORAR ATENDIMENTO DE PACIENTES SUS

O Calixto Midlej Filho está entre os hospitais baianos selecionados pelo Ministério da Saúde para o Projeto Saúde em Nossas Mãos, que é voltado para melhorar o atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) internados em UTIs. No sul da Bahia, outro hospital contemplado é o Manoel Novaes, também da Santa Casa de Itabuna.

O objetivo do projeto é reduzir em 30% as principais infecções relacionadas à assistência e à saúde: Infecção Primária de Corrente Sanguínea Associada a cateter venoso central (IPCS), Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV) e Infecção do Trato Urinário Associada ao Cateter Vesical (ITU-AC).

O HCMF participou das oficinas, em Recife, com uma equipe formada pela médica Priscila Ravila; técnica de enfermagem Carolina Lygia Santana e as enfermeiras Patrícia Couto Macedo (coordenadora de enfermagem da UTI Geral) e Ayeska Moreira. O Projeto Saúde em Nossas Mãos é coordenado pelos hospitais Moinhos de Vento, Alemão Oswaldo Cruz, HCor, Israelita Albert Einstein, Sírio-Libanês e Beneficência Portuguesa.

