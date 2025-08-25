Capacitações Técnicas fazem parte da nova fase do Instituto Biofábrica da Bahia

O Instituto Biofábrica da Bahia, localizado na rodovia Ilhéus-Uruçuca, passa por uma verdadeira transformação neste 2025 e as Capacitações Técnicas fazem parte desta nova fase.

Com turmas de 25 a 30 pessoas por turma e aulas ministradas pelo corpo profissional do Instituto, a decisão de abrir o leque de serviços perpassa também pelo cuidado com o desenvolvimento rural sustentável.

As capacitações têm início em um auditório, e na sequência todos vão a campo para treinamento prático. Turmas sobre poda de cacaueiros e produção de mudas pelos métodos de enxertia e de mudas enraizadas têm sido ofertadas periodicamente.

Todos os interessados podem acompanhar as próximas turmas e realizar a inscrição através das páginas oficiais no Instagram: @biofabricadabahia e @cappacitah , ou através do contato: (73) 98138‑9466