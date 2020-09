CAPITÃO AZEVEDO CONFIRMA EMPRESÁRIO ROBERTO MINAS AÇO COMO PRÉ-CANDIDATO A VICE

O pré-candidato a prefeito Capitão Azevedo (PL) confirmou o empresário Roberto Minas Aço (PP) como candidato a vice-prefeito em sua chapa na disputa pela prefeitura do município. O anúncio foi feito na manhã deste domingo (13).

Segundo Azevedo, a escolha de Minas Aço é uma aposta para o desenvolvimento da cidade, principalmente na geração de emprego e renda para toda população:

“Nós temos que resgatar a liderança regional, fazendo alianças para agregar e para fazer com que o município se desenvolva, principalmente com foco na geração de emprego e renda pós-pandemia, onde iremos apresentar para a população um novo projeto, com uma equipe de governo capacitada e disposta a colocar nosso querido município nos trilhos do desenvolvimento por meio da minha experiência administrativa, e integrando o poder público ao privado”, afirmou.

Ainda segundo ele, o Partido Progressista foi fundamental para a formação da aliança em que disputará o pleito municipal:

“Estamos construindo uma base forte para vencer as eleições e contamos muito com o apoio do PP estadual, principalmente do vice-governador João Leão, do secretário-geral do partido Jabes Ribeiro, do Deputado Estadual Eduardo Salles, já que trouxeram muitos recursos para Itabuna e com certeza essa relação ainda renderá muitos frutos para o município”, finalizou Azevedo.

A convenção partidária para oficializar a candidatura de Capitão Azevedo está agendada para quarta-feira (16), das 14 às 17h, no Recanto dos Comerciários que fica na Rua Aurora, S/N, Bairro Conceição.